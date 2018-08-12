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Демьяненко: Не сомневаюсь в победе Динамо над Славией

15:16 31 Читати українською
Демьяненко: Не сомневаюсь в победе Динамо над Славией
Анатолий Демьяненко / фото из соцсетей

Бывший тренер Динамо Анатолий Демьяненко уверен, что Динамо пройдет Славию в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"В первом матче в Праге было очень много борьбы и убежден, что в Киеве будет то же самое. В Динамо в целом все хорошо в защите, но надо больше забивать.

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Вообще не сомневаюсь в победе нашей команды. Динамовцы обязаны проходить Славию и они ее пройдут. А чтобы это сделать – стоит использовать свои моменты и забивать голы. Ну и самоотдача должна быть на пределе. Но я за этот аспект игры спокойный.

Прогнозировать счет не буду. Как уже сказал – ставлю на победу Динамо и буду искренне переживать за команду. Все таки, я очень много лет отдал этим цветам, поэтому не волноваться не смогу. Тем более, с чехами никогда не бывает легко. Но надеюсь, что во вторник у нас всех будет хороший повод для радости", – цитирует Демьяненко официальный сайт Динамо.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
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