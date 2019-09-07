Демьяненко назвал возможные проблемы сборной Украины в матче с Литвой

Легендарный защитник Динамо оценил перспективы национальной сборной в ближайшем матче отбора на Евро-2020.

"Очень трудно настраивать на игру со слабым соперником. Сколько было таких случаев, когда не настраивали должным образом, а потом нет результата. Но это одна из важнейших игр, поэтому считаю, что Андрей Шевченко настроит команду, и наша сборная достигнет результата.

Кварцяный: Если Португалия обыграет Сербию, Шевченко уже может просматривать резерв

Всегда было тяжело играть в Прибалтике – еще с наших времен. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Конечно, мы фавориты, но никакой недооценки не должно быть. Повторюсь, если будет настроение, то выиграем. У нас хорошая команда, которая демонстрирует хорошую игру. Есть потенциал. Надо это все реализовать.

Литва – Украина: Шевченко объявил заявку на матч отбора Евро-2020 – одного игрока пришлось вычеркнуть

Искусственное поле? Вчера они потренировались, почувствовали газон. Одну игру можно сыграть хорошо и на таком поле", – рассказал Демьяненко в комментарии Террикон.

Напомним, матч Германия – Украина состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.