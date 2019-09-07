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Демьяненко назвал возможные проблемы сборной Украины в матче с Литвой

16:30 75 Читати українською
Демьяненко назвал возможные проблемы сборной Украины в матче с Литвой
Анатолий Демьяненко / Фото ФК Динамо

Легендарный защитник Динамо оценил перспективы национальной сборной в ближайшем матче отбора на Евро-2020.

 

"Очень трудно настраивать на игру со слабым соперником. Сколько было таких случаев, когда не настраивали должным образом, а потом нет результата. Но это одна из важнейших игр, поэтому считаю, что Андрей Шевченко настроит команду, и наша сборная достигнет результата.

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Всегда было тяжело играть в Прибалтике – еще с наших времен. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Конечно, мы фавориты, но никакой недооценки не должно быть. Повторюсь, если будет настроение, то выиграем. У нас хорошая команда, которая демонстрирует хорошую игру. Есть потенциал. Надо это все реализовать.

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Искусственное поле? Вчера они потренировались, почувствовали газон. Одну игру можно сыграть хорошо и на таком поле", – рассказал Демьяненко в комментарии Террикон.

Напомним, матч Германия – Украина состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

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Евро-2020 Украина Украина Литва Литва Анатолий Демьяненко Литва - Украина Динамо Киев Динамо Киев
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