"Зачем Лунин побежал в ту зону, я так и не понял. Конечно, это грубая ошибка. Тем более, что защитник наш там был на месте и мог сыграть более спокойно и полезно для команды, чем Лунин. Молодость, что поделаешь...

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Вратарь должен играть постоянно. Андрей Лунину практики серьезных матчей очень не хватает. Несмотря на товарищеский статус встречи с Польшей, игра получилась насыщенной, серьезной – соперник не делал передышки сам и не давал её нашим ребятам. Конечно, я уверен, что Лунин сделает выводы. Пусть лучше такие вот промахи в товарищеском матче допускает, чем в официальных", – цитирует Демьяненко Footboom.

Напомним, что дальше команду Андрея Шевченко ждет поединок Лиги наций. Матч 5-го тура Германия – Украина состоится уже 14 ноября на Ред Булл Арене в Лейпциге. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих сборных по 6 очков, что на один пункт меньше, чем в Испании.

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