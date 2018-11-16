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Демьяненко: Матч против Словакии – прекрасная возможность проверить молодежь сборной Украины

16:52 194 Читати українською
Демьяненко: Матч против Словакии – прекрасная возможность проверить молодежь сборной Украины
Анатолій Дем'яненко / ФК Динамо

Легендарный экс-игрок Динамо Анатолий Демьяненко считает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко применит ротацию в матче Лиги наций.

"Не сомневаюсь, что Андрей Шевченко в матче со Словакией поставит в основу много резервистов. Такой поединок, носит, к тому же, статус официального, – отличная возможность проверить, на что способна талантливая молодежь. Хорошо, что в предстоящем поединке не обязательно брать очки.

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Таким образом, у молодых футболистов появляется прекрасный шанс показать себя, подтвердить свой класс и, может быть, на долгие годы закрепиться в национальной команде. В последнее время мне очень нравится игра сборной Украины, которая, считаю, находится на правильном пути", – передает слова Демьяненко Команда№1.

Матч Словакия – Украина начнется сегодня в Трнаве в 21:45 по киевскому времени.

Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
3
час
:
2
мин
Украина
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Теги
Украина Украина Лига наций Словакия - Украина Анатолий Демьяненко
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