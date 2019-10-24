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Демьяненко дал совет Динамо на матч с Копенгагеном

16:14 116 Читати українською
Демьяненко дал совет Динамо на матч с Копенгагеном
Анатолий Демьяненко / ФК Динамо

Бывший главный тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко рассказал, как нужно действовать "бело-синим", чтобы сегодня победить Копенгаген.

 

"Остается только надеяться, что игра Динамо стабилизировалась окончательно, и киевляне победой над считаю, главным конкурентом в этой группе, – Копенгагеном, фактически оформят путевку в следующий раунд.

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Учитывая нынешний потенциал Динамо, хочу еще раз призвать "бело-синих" к надежности в обороне, постараться избежать грубых ошибок. Сейчас в Европе нет проходных команд, и в поединке с Копенгагеном придется выложиться на 100%. Надеюсь, в качестве основного голкипера уже адаптировался Бущан. Для защитников важно, чтобы вратарь, который все видит лучше, уверенное руководил процессом, подсказывал правильно.

Против Копенгагена в атаке нужно проявить больше агрессивности, внимательнее отнестись к реализации. Ставлю на победу Динамо, но, мне кажется, много голов в этом матче не будет", – цитирует Демьяненко zbirna.com.

Напомним, матч 3 тура Лиги Европы Динамо – Копенгаген состоится сегодня на НСК Олимпийский. Начало – в 22:00.

Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы

blog_ava
Динамо – Копенгаген: где смотреть матч Лиги Европы
09:27
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Лига Европы Динамо Киев - Копенгаген Анатолий Демьяненко
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