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Демьяненко – о работе с Нитрой: Думал, что в Словакии уровень выше, но есть много вопросов

10:41 29 Читати українською
Демьяненко – о работе с Нитрой: Думал, что в Словакии уровень выше, но есть много вопросов
Анатолий Демьяненко / Сайт УАФ

Легенда Динамо Анатолий Демьяненко подытожил период в Нитре, который длился всего три месяца.

"Сейчас в основном сижу дома, придерживаюсь изоляции. Выход из дома – максимум поездка в магазин и обратно. Уже столько фильмов пересмотрел, сколько за всю жизнь не смотрел.

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Как для себя оцениваю период в Нитре? У нас уровень, конечно же, выше. Думал, что в Словакии он тоже выше, поэтому и решился на эту командировку. Но есть много вопросов. Для себя получил опыт, посмотрел", – обьяснил Демьяненко в интервью Команда№1.

Напомним, украинский специалист возглавил Нитру в начале января, а уже 11 апреля разорвал контракт со словацким клубом.

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Теги
Украинцы за рубежом Нитра Нитра Мир Анатолий Демьяненко Анатолий Демьяненко
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