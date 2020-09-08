"Играть с топовыми командами – это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому команда должна быть хорошо физически подготовлена. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема.

Белик отметил главный недостаток сборной Украины в матче с Испанией

Думаю, поражение от Испании закалит наших игроков. Ничего страшного – они будут только расти. Считаю, наша сборная – на правильном пути.

Если мы попали на самую верхушку футбола, то должны пытаться показывать свой уровень. И игроки еще будут расти. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария – это большой плюс", – рассказал Демьяненко для Youtube-канала DoBest.

Напомним, после двух раундов Лиги наций Украина расположилась на второй строчке, опережая немцев и швейцарцев.

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