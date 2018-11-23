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Демири: Ворскла – прямой конкурент Мариуполя

24 ноября 06:00 1 Читати українською
Демири: Ворскла – прямой конкурент Мариуполя
Бесир Демири / фото: ФК Мариуполь

Албанский защитник Мариуполя Бесир Демири поделился ожиданиями накануне матча 16-го тура УПЛ с полтавской Ворсклой.

"Для нас предстоящая игра очень важна. Мы боремся за попадание в топ-6 и Ворскла – наш прямой конкурент. Поэтому мы ожидаем очень тяжелой игры.

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Мы понимаем, что Ворскла – серьезная команда. В прошлом сезоне они стали третьими и теперь выступают в групповом этапе Лиги Европы. В этом году Мариуполь трижды встречался с Ворсклой и каждый матч был очень тяжелым и напряженным.

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За Ворсклу также играет албанец Ардин Даллку. Я его хорошо знаю. Мы часто с ним общаемся. Ардин– хороший игрок. Албанское дерби? Да, можно и так сказать", – цитирует Демири официальный сайт Мариуполя.

Украина16 тур

Мариуполь - Ворскла: Суббота 24 ноября 2018

Мариуполь
до матча
14
час
:
56
мин
Ворскла
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