Демири: Ворскла – прямой конкурент Мариуполя

Албанский защитник Мариуполя Бесир Демири поделился ожиданиями накануне матча 16-го тура УПЛ с полтавской Ворсклой.

"Для нас предстоящая игра очень важна. Мы боремся за попадание в топ-6 и Ворскла – наш прямой конкурент. Поэтому мы ожидаем очень тяжелой игры.

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Мы понимаем, что Ворскла – серьезная команда. В прошлом сезоне они стали третьими и теперь выступают в групповом этапе Лиги Европы. В этом году Мариуполь трижды встречался с Ворсклой и каждый матч был очень тяжелым и напряженным.

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За Ворсклу также играет албанец Ардин Даллку. Я его хорошо знаю. Мы часто с ним общаемся. Ардин– хороший игрок. Албанское дерби? Да, можно и так сказать", – цитирует Демири официальный сайт Мариуполя.