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Демираль заинтересовал два клуба топ-6 АПЛ – Ювентус уже отклонил предложение на 30 миллионов

10:34 - Читати українською
Демираль заинтересовал два клуба топ-6 АПЛ – Ювентус уже отклонил предложение на 30 миллионов
Мери Демираль / LaPresse

В ближайшее трансферное окно защитник туринского Ювентуса Мери Демираль может перебраться на Туманный Альбион.

Лестер и Вулверхэмптон готовы подписать 22-летнего турка. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Ювентус уже получил предложение по Демиралю в размере 30 млн евро плюс бонусы, однако отклонил ее. Кто именно предложил такую сумму за центрбека пока неизвестно. "Старая синьора" якобы вообще не продаст защитника, поскольку рассчитывает на него в будущем.

В нынешнем сезоне Мери Демираль провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. Значительную часть сезона турецкий защитник пропустил из-за сложной травмы.

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