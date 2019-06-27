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Демикелис вернулся в Баварию в тренерское кресло, Клозе продолжит работу с юниорской командой мюнхенцев

17:53 15 Читати українською
Демикелис вернулся в Баварию в тренерское кресло, Клозе продолжит работу с юниорской командой мюнхенцев
Мирослав Клозе / Фото ФК Бавария

Бавария пополнила свой тренерский штаб очередным бывшим футболистом немецкого гранда.

Экс-защитник мюнхенцев Мартин Демикелис возглавил Баварию U-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Также сообщается, что легендарный немецкий форвард Мирослав Клозе продолжит работать во главе Баварии U-17.

Напомним, 38-летний аргентинец защищал цвета мюнхенцев в 2003-2010 годах, тогда 40-летний немец – в 2007-2011.

По итогам прошлого сезона главная команда Баварии победила в Бундеслиге и завоевала Кубок Германии.

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Теги
Бавария Бавария Германия Мартин Демикелис Мартин Демикелис Мирослав Клозе Мирослав Клозе
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