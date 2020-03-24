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Деметрадзе сравнил свою зарплату в Динамо и донецком Металлурге

18:17 213 Читати українською
Деметрадзе сравнил свою зарплату в Динамо и донецком Металлурге
Георгий Деметрадзе / Фото из открытых источников

Бывший игрок Динамо и донецкого Металлурга Георгий Деметрадзе рассказал о зарплате во время футбольной карьеры.

"Где была выше зарплата, в Динамо или донецком Металлурге? В Металлурге. Сколько получал? Нууу, плюс-минус миллион", – сказал Деметрадзе во время интервью Youtube-каналу Любители.

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Напомним, Георгий выступал за киевское Динамо в 1999-2000 годах. За "бело-синих" он сыграл 26 матчей, в которых забил 15 мячей. Футболку донецкого Металлурга Деметрадзе носил в 2002-2007 годах. За этот период он принял участие в 86 матчах, забив при этом 34 мяча.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Металлург Донецк Металлург Донецк Георгий Деметрадзе
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