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Дембеле забил невероятный гол в Суперкубке Испании

11:10 48 Читати українською
Дембеле забил невероятный гол в Суперкубке Испании
Усман Дембеле / Фото: соцсети

Вингер Барселоны Усман Дембеле забил невероятный гол в матче за Суперкубок Испании 2018, который в итоге стал победным.

Барселона одержала победу над Севильей в матче за Суперкубок Испании 2018.

Барселона – Севилья – 2:1 – видео голов и обзор матча

Победный мяч на свой счет записал Усман Дембеле. Француз пушечным выстрелом из-за пределов штрафной забил великолепный гол, на который можно смотреть вечно.

Барселона одержала волевую победу над Севильей и выиграла Суперкубок Испании

Суперкубок ИспанииСуперкубок Испании

Барселона - Севилья: Воскресенье 12 августа 2018

Барселона
Матч окончен
2 : 1
Севилья
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Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Севилья Барселона Барселона Испания
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