Дембеле забил невероятный гол в Суперкубке Испании

Вингер Барселоны Усман Дембеле забил невероятный гол в матче за Суперкубок Испании 2018, который в итоге стал победным.

Барселона одержала победу над Севильей в матче за Суперкубок Испании 2018.

Барселона – Севилья – 2:1 – видео голов и обзор матча

Победный мяч на свой счет записал Усман Дембеле. Француз пушечным выстрелом из-за пределов штрафной забил великолепный гол, на который можно смотреть вечно.

Барселона одержала волевую победу над Севильей и выиграла Суперкубок Испании