Дембеле забил невероятный гол в Суперкубке Испании

Англия — 11:00 170
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Ярмоленко дебютировал в АПЛ – приличные оценки от английских СМИ и комплимент от Клоппа
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Дебют Роналду за Ювентус: команде Аллегри пришлось бежать с поля и другие мгновения безумного приема КР7Италия — 10:59 117
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Месси стал самым титулованным игроком в истории БарселоныИспания — 09:17 125
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Тите начинает революцию в сборной Бразилии – 6-7 новых имен на сентябрь и немного об УкраинеМир — 12 авг 906
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Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для ШалькеГермания — 12 авг 390
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