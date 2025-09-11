Усман Дембеле пополнил коллекцию индивидуальных трофеев, но может немного напрячься насчет "Золотого мяча".

Форвард ПСЖ и сборной Франции стал обладателем Onze d'Or 2025 – награды лучшего игрока Европы по версии французского журнала Onze Mondial. Дембеле занял первое место, набрав 32,5% голосов. Тройку призеров дополнили Ламин Ямаль (Барселона, 30%) и Килиан Мбаппе (Реал, 12,5%).

Во Франции раскрыли имена ведущих церемонии "Золотого мяча-2025" – легенда Милана и звезда популярного шоу о ЛЧ

Правда, в последнее время Onze d'Or стала "проклятием" накануне вручения "Золотого мяча". Прошлые 2 года награду от французов забирали Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор, но главный индивидуальный приз доставался другим – Лионелю Месси и Родри. Нынешняя церемония вручения "Золотого мяча" запланирована на 23 сентября.

Напомним, Дембеле был главным героем требла ПСЖ в прошлом сезоне (Лига 1, Кубок Франции, Лига чемпионов). Усман оформил 35 голов и 16 ассистов в 53 матчах.

Ousmane Dembélé remporte le Onze d’Or 2025 au terme d’une saison monstrueuse !



️ Messi, Zidane, Ronaldo, Maradona… @dembouz intègre le cercle très fermé des joueurs ayant remporté ce prestigieux trophée. ️ pic.twitter.com/PIghQhHZJO — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 10, 2025

"Мои родители сидели на хлебе и воде, чтобы мы не чувствовали себя нищими": Зидан о завершении карьеры и интересе к политике