Усман Дембеле прибыл в расположение сборной Франции с повреждением. Впрочем, Дидье Дешам решил, что нападающий может играть и выпустил его в матче против Украины, что привело к рецидиву.

ПСЖ на пороге грандиозного конфликта с Дешамом – парижане потеряли двух игроков из-за травм

Как сообщает Фабрис Хокинс, Дембеле пропустит около шести недель. Он не сможет принять участие в стартовых матчах Лиги чемпионов, в частности с Барселоной (1 октября), за которую выступал длительное время. Что касается Дезире Дуэ, то вингер не сыграет в двух матчах – против Ланса в чемпионате и против Аталанты в ЛЧ.

К слову, Усман Дембеле отыграл за ПСЖ три матча в чемпионате Франции. В его активе два гола и одна результативная передача.

