Нидерландский специалист Хорди Кройф верит, что еще не пришло звездное время для нападающего Барсы Усмана Дембеле.

"Все замечают потенциал Дембеле. Именно это стоит за страхом Барсы отпустить его. Возможно, через два года он станет одним из трех лучших игроков в мире", – цитирует Кройфа El Larguero.

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Напомним, Усман присоединился к Барселоне в 2017 году, перейдя из дортмундской Боруссии за 130 млн евро. Из-за регулярных травм и недоразумений с тренерами француз так и не смог закрепиться в основной команде.

В прошлом сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей.

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