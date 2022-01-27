Усман Дембеле может согласиться с непростым решением, чтобы спасти полгода своей карьеры.

Чемпион мира склоняется к смене клуба уже во время зимнего окна, сообщает Marca.

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Барселона не смогла договориться с Дембеле по поводу нового контракта, поэтому хотела его продать сейчас. Клуб угрожал не выпускать вингера до конца сезона, если тот будет блокировать трансфер. Уход француза позволит каталонцам освободить кучу места в зарплатной ведомости под новичков. До конца трансферного окна осталось 4 дня, поэтому всем следует поспешить. Один из очевидных вариантов – ПСЖ, который может удовлетворить большие аппетиты Дембеле.

В текущей кампании Усман провел 11 матчей, отличился голом и 2 ассистами. Летом 2017-го Барселона заплатила Борусии Д за вингера 140 млн евро.

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