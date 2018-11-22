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Дембеле вернулся в расположение Барселоны и приступил к тренировкам

19:50 20 Читати українською
Дембеле вернулся в расположение Барселоны и приступил к тренировкам
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Усман Дембеле вернулся в расположение команды после матчей сборной Франции.

Барселона провела тренировку, на которой присутствовал и атакующий хавбек команды Усман Дембеле, сообщает издание Mundo Deportivo.

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Напомним, недавно Дембеле пропустил тренировку Барселоны и соврал, что у него болел живот. Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде уже не включил француза в заявку на матч Ла Лиги против Бетиса и будет принимать решение о том, включать ли Дембеле в заявку на следующий матч против Атлетико.

Также Барселона поставила ультиматум игроку. Дембеле должен был пересмотреть свое поведение и отношение к работе, ведь рисковал остаться вне футбола.

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Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле
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