Нападающий Барселоны Усман Дембеле провел тренировку в общей группе "блаугранас", сообщает Marca.

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23-летний француз не попал в заявку на ближайший матч каталонцев против Вальядолида, но к поединку против Эйбара (29 декабря) форвард будет готов. Усман повредил подколенное сухожилие еще в начале декабря, это была уже 10 травма игрока после переезда в Барсу.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 8 матчей, в которых отметился голом.

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