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Дембеле вернулся к тренировкам с Барселоной

22:34 26 Читати українською
Дембеле вернулся к тренировкам с Барселоной
Усман Дембеле / ФК Барселона

Вингер испанской Барселоны Усман Дембеле начал тренироваться с основной командой. Он находился вне игры с середины августа.

Молодой француз тренировался с командой в четверг, сообщает официальный сайт Барселоны.

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Дембеле восстановился от травмы раньше, чем прогнозировали врачи. Правда, пока форвард лишь частично занимается с общей группой игроков. 22-летний вингер пропустил месяц из-за повреждения мышцы левого бедра.

В последний раз Усман Дембеле выходил в составе Барсы еще в 1-м туре Ла Лиги против Атлетика из Бильбао. Об участии в ближайшем поединке "блаугранас" против Гранады пока речи не идет.

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Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле
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