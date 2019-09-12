toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

"Дембеле ведет себя, как ребенок", – Боатенг жестко высказался относительно своего экс-партнера по Барселоне

06:00 5 Читати українською
"Дембеле ведет себя, как ребенок", – Боатенг жестко высказался относительно своего экс-партнера по Барселоне
Кевин-Принс Боатенг и Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Новоиспеченный полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг волнуется за будущее нападающего Барселоны Усмана Дембеле.

"Усман – как малое дитя. Хотя зарабатывает много денег, и все его действия являются публичными. Его нужно направлять. Если ничему не научится – его вина. Для меня он пока ребенок, которого забросили в эту большую группу, в гигантский бассейн.

Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ

Он стоил 150 млн евро, но даже не знает, как все устроено в футболе. Он хочет просто играть в футбол. Проблема не только в самом Дембеле, а в том, что молодые игроки получают слишком много денег. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 млн евро в год", – цитирует Боатенга Bild.

Напомним, 32-летний ганец присоединился к Барсе в январе, однако уже новый сезон начал в лагере Фиорентины.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

blog_ava
Украина – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
11 сентября
1868
Теги
Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
13
час
:
50
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук