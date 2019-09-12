"Дембеле ведет себя, как ребенок", – Боатенг жестко высказался относительно своего экс-партнера по Барселоне

Новоиспеченный полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг волнуется за будущее нападающего Барселоны Усмана Дембеле.

"Усман – как малое дитя. Хотя зарабатывает много денег, и все его действия являются публичными. Его нужно направлять. Если ничему не научится – его вина. Для меня он пока ребенок, которого забросили в эту большую группу, в гигантский бассейн.

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Он стоил 150 млн евро, но даже не знает, как все устроено в футболе. Он хочет просто играть в футбол. Проблема не только в самом Дембеле, а в том, что молодые игроки получают слишком много денег. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 млн евро в год", – цитирует Боатенга Bild.

Напомним, 32-летний ганец присоединился к Барсе в январе, однако уже новый сезон начал в лагере Фиорентины.

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