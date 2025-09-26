Обнародованы итоговые результаты голосования за “Золотой мяч-2025”. Напомним, что Усман Дембеле стал лучшим футболистом мира по итогам 2025 года.

"Дембеле победил с большим отрывом": главный редактор France Football опроверг миф о конкуренции за "Золотой мяч"

Дембеле выиграл с огромным отрывом – он набрал 1380 баллов, тогда как его главный конкурент Ламин Ямаль из Барселоны получил 1059. Разница составила 321 пункт, что делает триумф Дембеле безоговорочным. Для сравнения, в 2024-м Родри опередил Винисиуса лишь на 41 очко.

Француз стал первым в 73 из 100 голосов национальных журналистов – это на 62 больше, чем у Ямаля. Кроме них, в топ-10 голосований оказались Витинья (6 первых мест), Мохамед Салах (4), Ашраф Хакими (3), Килиан Мбаппе (1), а также неожиданно Хвича Кварацхелия и Скотт МакТоминей (по 1).

В топ-3 оказался еще один игрок ПСЖ – португалец Витинья (703 балла). Далее в рейтинге – Салах (657), Рафинья (620), Хакими (484), Мбаппе (378), Коул Палмер (211), Джанлуиджи Доннарумма (172) и Нуно Мендеш (171).

What you need to know about Ousmane Dembélé's victory #ballondor pic.twitter.com/asmqUuDgPY — Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025

Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"