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Дембеле удалось избежать повторного разрыва мышцы – форвард Барселоны может вернуться к старту плей-офф Лиги чемпионов

11:56 43 Читати українською
Дембеле удалось избежать повторного разрыва мышцы – форвард Барселоны может вернуться к старту плей-офф Лиги чемпионов
Усман Дембеле / As

Очередная травма нападающего Барселоны Усмана Дембеле оказалась не столь серьезной, как предполагали в испанском клубе.

На вчерашней тренировке француз, находясь на завершающей стадии восстановления после травмы бедра, почувствовал дискомфорт и преждевременно завершил занятия. Медики "сине-гранатовых" предполагали, что из-за рецедива травмы очередной курс реабилитации Дембеле может затянуться на несколько месяцев.

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Но форварду удалось избежать повторного разрыва мышцы бедра, информирует As. Дембеле вернется к тренировкам примерно через 15 дней. Это означает, что есть шанс на его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи, который состоится 25 февраля.

Отметим, что в текущем сезоне Дембеле сыграл за Барселону 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Испания Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле
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