Французский вингер завершил карьеру в Барселоне и попробует свои силы в АПЛ.

Усман Дембеле не смог договориться о новом контракте с Барселоной и станет свободным агентом, ведь 30 июня его соглашение с "сине-гранатовыми" истекает. Каталонцы пытались удержать игрока, но предложение клуба не устроило Усмана.

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Все идет к тому, что 25-летний француз продолжит карьеру в Челси и станет первым серьезным подписанием Тодда Бёли – нового владельца лондонского клуба. Контракт Дембеле с "пенсионерами", которые выиграли борьбу за игрока у ПСЖ, будет рассчитан на 4 года. Об этом сообщает AS со ссылкой на talksport.

В 2017 году Барса заплатила Боруссии Дортмунд 140 млн евро (с учетом бонусов). За 5 сезонов Дембеле сыграл 150 матчей, забил 32 гола и 34 раза ассистировал партнерам.

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