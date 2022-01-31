Похоже, Барселона не смогла избавиться от своего нападающего Усмана Дембеле.

Усман Дембеле останется в Барселоне до конца сезона и покинет каталонцев летом после завершения контракта, сообщает RMC Sport.

Лапорт оценил ситуацию с трансферами Обамеянга и Дембеле

Руководству "блаугранас" не удалось найти для 24-летнего француза новый клуб во время зимнего трансферного окна. По информации СМИ, Челси был близок, чтобы приютить проблемного форварда.

Напомним, наставник Барсы Хави Эранандес отстранил Усмана от команды из-за нежелания форварда продлевать контракт на условиях клуба.

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