Дембеле проведут очередную операцию травма на Евро-2020 выбила форварда Барселоны на 4 месяца
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле попрощался с Евро-2020 и пропустит старт следующего сезона.
Усман Дембеле вынужден лечь под нож из-за повреждения, которое он получил в поединке Франция – Венгрия (1:1), сообщает L'Équipe.
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У 24-летнего нападающего диагностировали серьезную травму мышцы правого бедра. На восстановление Усману понадобится около 4-х месяцев.
Напомним, форвард Барселоны в последние годы почти не покидает лазарет Барселоны, несмотря на то, что в 2017-м Барса заплатила за Усмана Боруссии Д 135 млн евро.
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