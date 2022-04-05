Дембеле просит у Барселоны высокую зарплату – клуб выбрал принципиальную позицию
Переговоры между клубом и французским вингером Усманом Дембеле идут тяжело.
Агент Дембеле встретился со спортивным директором Барселоны Матеу Алемани насчет продления контракта, который истекает летом. Француз просит у клуба зарплату в размере 20 миллионов евро годовых "чистыми", сообщает Footmercato.
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Однако Барселона непоколебима. Клуб предложил Усману 14 млн в год и не собирается увеличивать предложение. Позиция каталонцев такова, что футболист останется в Барсе, если сам захочет, но предлагать большую зарплату, чем в других клубах, они не будут.
Дембеле якобы имеет договоренность с ПСЖ по поводу трансфера, но не теряет надежд дожать Барселону. Француз в этом сезоне сыграл за "блаугранас" 22 матча, в которых забил 2 гола. Он под руководством Хави прогрессирует.