Агент Дембеле встретился со спортивным директором Барселоны Матеу Алемани насчет продления контракта, который истекает летом. Француз просит у клуба зарплату в размере 20 миллионов евро годовых "чистыми", сообщает Footmercato.

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Однако Барселона непоколебима. Клуб предложил Усману 14 млн в год и не собирается увеличивать предложение. Позиция каталонцев такова, что футболист останется в Барсе, если сам захочет, но предлагать большую зарплату, чем в других клубах, они не будут.

Дембеле якобы имеет договоренность с ПСЖ по поводу трансфера, но не теряет надежд дожать Барселону. Француз в этом сезоне сыграл за "блаугранас" 22 матча, в которых забил 2 гола. Он под руководством Хави прогрессирует.