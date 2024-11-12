Усман Дембеле, попавший в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций против Израиля и Италии, не сможет помочь команде из-за травмы, сообщает ФФФ.

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По информации источника, в субботнем матче чемпионата Франции с Анже нападающий ПСЖ почувствовал дискомфорт в правом подколенном сухожилии. В понедельник Дембеле прибыл в Клерфонтен, где врач сборной осмотрел его и подтвердил травму.

После консультации с главным тренером команды Дидье Дешамом было решено отпустить футболиста обратно в ПСЖ для восстановления. Вместо него в сборную вызван Кингсли Комана из мюнхенской Баварии.

Добавим, что сборная Франции сыграет против Израиля и Италии 14 и 17 ноября соответственно.

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