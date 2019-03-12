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Усман Дембеле принял участие в тренировке и может сыграть с Лионом

21:26 15 Читати українською
Усман Дембеле принял участие в тренировке и может сыграть с Лионом
Усман Дембеле / соцсети

Форвард Барселоны Усман Дембеле сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

Усман Дембеле провел с командой последнюю тренировку перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона, сообщает Marca.

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Ранее сообщалось, что француз может пропустить игру из-за травмы, полученной в матче Ла Лиги против Райо Вальекано, в котором "блаугранас" одержали победу со счетом 3:1.

Матч Барселона – Лион состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени.

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