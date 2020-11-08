Дембеле прервал впечатляющую безголевую серию в Ла Лиге в матчах за Барселону
06:00 - Читати українською
Вингер Барселоны Усман Дембеле наконец отметился голом в матче чемпионата Испании.
22’ Усман Дембеле
49’ Антуан Гризманн
61’ Лионель Месси
82’ Лионель Месси
90’ Педри
Антонио Санабрия 45+3’
Аисса Манди 61’
Лорен Морон 73’
22’ Усман Дембеле
45+3’ Антонио Санабрия
49’ Антуан Гризманн
61’ Лионель Месси
61’ Аисса Манди
73’ Лорен Морон
82’ Лионель Месси
90’ Педри
Гол в ворота Бетиса стал первым для Дембеле в рамках Ла Лиги еще с прошлого года.
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Француз до этого забивал в чемпионате Испании аж 6 октября 2019. Интересно, что Усман тогда огорчил другую андалусийскую команду – Севилью. Отметим, вингер пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, сыграв только в 8 матчах первенства.
К слову, в текущем сезоне Дембеле сыграл за Барселону в 8 матчах во всех соревнованиях, записав в свой актив 3 гола и ассист.
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