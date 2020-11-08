Гол в ворота Бетиса стал первым для Дембеле в рамках Ла Лиги еще с прошлого года.

Барселона – Бетис – 5:2 – видео голов и обзор матча

Француз до этого забивал в чемпионате Испании аж 6 октября 2019. Интересно, что Усман тогда огорчил другую андалусийскую команду – Севилью. Отметим, вингер пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, сыграв только в 8 матчах первенства.

К слову, в текущем сезоне Дембеле сыграл за Барселону в 8 матчах во всех соревнованиях, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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