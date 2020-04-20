Дембеле получил варианты продолжения карьеры в Англии

Вингер испанской Барселоны Усман Дембеле может перебраться на Туманный Альбион в ближайшее трансферное окно.

Французский форвард попал на радары Манчестер Юнайтед и Арсенала, утверждает Diario Sport.

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Интерес английских грандов находится на начальной стадии. Пока оба клуба пытаются выяснить причины травматизма Дембеле. И МЮ, и "канониры" стремятся усилить атакующую линию, но не хотят рисковать, если динамика здоровья 22-летнего вингера не имеет шансов измениться. В свою очередь Барселона готова отпустить Дембеле, также на Камп Ноу могут рассмотреть вариант с арендой француза.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле провел всего 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч. В последний раз нападающий выходил на поле еще в ноябре.

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