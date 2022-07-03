Еще несколько месяцев назад казалось, что у 25-летнего Дембеле нет шансов остаться в Барселоне. Француз не соглашался на уменьшение зарплаты и практически согласовал контракт с ПСЖ. Однако парижане сохранили Килиана Мбаппе, что кардинально изменило ситуацию с переходом Усмана.

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Жадность агента привела к тому, что ни один клуб не смог удовлетворить финансовые требования чемпиона мира-2018. Столкнувшись с отсутствием предложений, Дембеле в ближайшее время заключит новый контракт с Барселоной и будет зарабатывать на 40% меньше, чем раньше. Об этом сообщает AS.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта подтвердил, что игрок близок к подписанию нового соглашения с существенным уменьшением зарплаты. Дембеле будет зарабатывать столько же, сколько Ансу Фати – больше всех в команде, но гораздо меньше, чем в прошлом сезоне.

Напомним, Барселона приобрела француза в 2017 году у Боруссии Д за 140 млн евро. Статистика вингера – 149 матчей, 32 гола, 34 ассиста.

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