"Сегодня я пережил нечто потрясающее, у меня просто нет слов. Это был невероятный год в ПСЖ. Я горжусь тем, чего достиг и хочу поблагодарить мой клуб, который подписал меня в 2023 году. Спасибо президенту команды Аль-Хелаифи и Луису Энрике, который стал для меня как отец.

Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"

Получение "Золотого мяча" не было целью моей карьеры, но это что-то исключительное. Я работал ради побед в Лиге чемпионов и Лиге 1, но "Золотой мяч" – это совсем другое", – приводит слова Дембеле L`Equipe.

Также в своей речи француз поблагодарил родных, лучшего друга, родному городу Эвре и агента, который всегда поддерживал его.

Усман Дембеле впервые в карьере выиграл "Золотой мяч". В прошлом сезоне вингер провел 49 матчей за ПСЖ, забил 33 гола и отдал 13 ассистов. В составе своего клуба Усман стал победителем Лиги чемпионов и финалистом Клубного чемпионата мира.

