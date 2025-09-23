"Дембеле победил с большим отрывом": главный редактор France Football опроверг миф о конкуренции за "Золотой мяч"
Главный редактор France Football Венсан Гарсия прокомментировал результаты голосования "Золотого мяча".
Форвард ПСЖ Усман Дембеле получил приз лучшему футболисту сезона по версии французского журнала. Второе место занял Ламин Ямаль из Барселоны.
Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"
"Если говорить о тенденциях, то, честно говоря, конкуренции не было. Усман победил с большим отрывом. Он завоевал поддержку значительной части нашего жюри.
Витинью несколько раз ставили на первое место, как и Ашрафа Хакими, но таких случаев было немного. Дембеле выиграл голосование с большим отрывом на всех континентах – в Африке, Европе, Южной и Северной Америке. Безоговорочный обладатель "Золотого мяча", – сказал Гарсия в комментарии L'Equipe.
