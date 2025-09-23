Форвард ПСЖ Усман Дембеле получил приз лучшему футболисту сезона по версии французского журнала. Второе место занял Ламин Ямаль из Барселоны.

Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"

"Если говорить о тенденциях, то, честно говоря, конкуренции не было. Усман победил с большим отрывом. Он завоевал поддержку значительной части нашего жюри.

Витинью несколько раз ставили на первое место, как и Ашрафа Хакими, но таких случаев было немного. Дембеле выиграл голосование с большим отрывом на всех континентах – в Африке, Европе, Южной и Северной Америке. Безоговорочный обладатель "Золотого мяча", – сказал Гарсия в комментарии L'Equipe.

