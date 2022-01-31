"Сине-гранатовые" так и не смогли найти компромисс в переговорах с упрямым французом.

Барса пыталась избавиться от Дембеле, отдав его в ПСЖ. Но клубы не сумели договориться, потому 23-летний нападающий до лета останется в Испании. Правда, играть он не будет – это было принципиальной позицией "сине-гранатовых" еще до окончательного отказа француза подписывать новое соглашение.

ПСЖ отказался от Дембеле – сделка с Барселоной сорвалась

Усман отклонил последнее предложение Барселоны по новому контракту, составлявшее 14 млн евро за сезон "чистыми". Но даже такая сумма не убедила француза. У него уже есть предварительная договоренность с ПСЖ и летом он вернется на родину. Об этом сообщает El Chiringuito.

Нападающий выступает за Барселону с 2017 года, перейдя из Боруссии Д за 140 млн евро. В текущем сезоне сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Трансферный дедлайн, зима 2022: потенциальный дуэт игроков сборной Украины в АПЛ, удивительный трансфер Барсы, Мбаппе