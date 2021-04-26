Усман Дембеле не хочет подписывать новый контракт с Барсой из-за давних обид, сообщает Catalunya Radio.

Барселона приготовила новый контракт для Дембеле – окружение скандального форварда выступает против

23-летний француз не может простить боссам каталонцев, что они пытались продать его прошлым летом. Действующий контракт Усмана с "блаугранас" рассчитан до лета 2022-го, поэтому уже через несколько месяцев Барселоне придется принимать трудное решение, чтобы не потерять звездного игрока бесплатно.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле сыграл в 24-х матчах, в которых отметился 5-ю голами. В 2017-м Барса заплатила за Усмана Боруссии Д 135 млн евро.

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