Нападающий Барселоны Усман Дембеле склоняется к продолжению карьеры в каталонском клубе.

Ливерпуль вел активные переговоры с Барсой по трансферу Усмана Дембеле, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Стороны были близки к согласованию аренды игрока, но 23-летний француз отказался перебираться на Туманный Альбион. Усман настроен остаться в лагере каталонцев и доказать свою необходимость новому тренеру Рональд Куману.

Дембеле часто страдает от травм, в прошлом сезоне Ла Лиги нападающий провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.

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