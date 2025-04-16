Дембеле отказался брать награду лучшего игрока матча после провала против Астон Виллы в ЛЧ – видео поступка француза
Вингер ПСЖ Усман Дембеле был признан УЕФА игроком матча в ответной игре против Астон Вилы, но игрок не согласился с таким решением.
Второй матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Астон Виллы едва не обернулся провалом для ПСЖ. После двух забитых голов парижане пропустили трижды и едва не позволили бирмингемцам оформить камбэк.
Фейл Асенсио против бывшей команды в видеообзоре матча Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
Такое выступление не понравилось ни болельщикам французов, ни самим игрокам. В частности Усман Дембеле поразил всех поступком, когда отказался принимать награду игрока матча от УЕФА. Видео эпизода публикуют болельщики в соцсети X.
На кадрах заметно, что представитель УЕФА долго уговаривал француза принять приз, но игрок был не согласен с таким решением и просто игнорировал предложение. В конце концов игрока таки уговорили попозировать с наградой, однако даже на фото он не скрывал своего недовольства.
Добавим, что ПСЖ по сумме двух матчей прошел Астон Виллу и попал в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Арсенал – Реал.
ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не закамбечили с 1:5