Вингер ПСЖ Усман Дембеле был признан УЕФА игроком матча в ответной игре против Астон Вилы, но игрок не согласился с таким решением.

Второй матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Астон Виллы едва не обернулся провалом для ПСЖ. После двух забитых голов парижане пропустили трижды и едва не позволили бирмингемцам оформить камбэк.

Фейл Асенсио против бывшей команды в видеообзоре матча Астон Вилла – ПСЖ – 3:2

Такое выступление не понравилось ни болельщикам французов, ни самим игрокам. В частности Усман Дембеле поразил всех поступком, когда отказался принимать награду игрока матча от УЕФА. Видео эпизода публикуют болельщики в соцсети X.

На кадрах заметно, что представитель УЕФА долго уговаривал француза принять приз, но игрок был не согласен с таким решением и просто игнорировал предложение. В конце концов игрока таки уговорили попозировать с наградой, однако даже на фото он не скрывал своего недовольства.

Добавим, что ПСЖ по сумме двух матчей прошел Астон Виллу и попал в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Арсенал – Реал.

Ousmane Dembele refused to take the POTM award after the match Vs Aston Villa. Team performance was very bad and mans is so traumatized #AVLPSG pic.twitter.com/VNNdWlOHCY — Jamaa Fulani (@_JamaaFulani) April 15, 2025

ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не закамбечили с 1:5