Французский вингер хочет продлить контракт с "блаугранас", сообщает Sport.es.

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Дембеле окончательно выбрал такой вариант продолжения карьеры, несмотря на интерес других европейских грандов – Манчестер Юнайтед, Челси и Ювентуса. Представители нападающего готовы начать переговоры с Барсой, как только будет избран новый президент каталонцев. Дембеле имеет действующий до лета 2022-го контракт с "блаугранас". Его трансфер 3,5 года назад обошелся в 130 млн евро.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ранее Барселона якобы планировала попрощаться с французом летом.

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