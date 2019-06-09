Дембеле опоздал на тренировку Барселоны и солгал, объясняя свое отсутствие – клуб разочарован поведением игрока

Вингер каталонцев в очередной раз нарушил командную дисциплину – это может привести к его уходу в межсезонье.

Усман Дембеле не смог прийти вовремя на тренировку на позапрошлой неделе, сообщает AS.

Объясняя опоздание, 22-летний игрок сказал, что у него было разрешение, поскольку он занимался индивидуально с физиотерапевтом. Однако на самом деле расписание в тот день было одинаковым для всех футболистов.

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Барселоне не нравится такое поведение Дембеле. Несколько дней назад клуб сообщил окружению француза, что игрок обязан изменить свое отношение к работе, в противном случае его выставят на трансфер.

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Это уже не первые проблемы с режимом у вингера сборной Франции – в декабре прошлого года Дембеле уже опаздывал на тренировку, потому что проспал.