Нападающий сборной Франции и ПСЖ Усман Дембеле считает, что его бывшая команда находится на чуть более низком уровне.

"Я разговаривал с тренером, президентом, которые представили мне проект. Возвращение во Францию, в такой великий клуб, как ПСЖ, делает меня счастливым.

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Думаю, что это лучшая команда, в которой я играл. В ПСЖ есть очень качественные игроки на всех позициях, которые выступают в лучших сборных мира. Есть большая конкуренция, но это хорошо, и это толкает всех поднимать свой уровень на максимум. Я должен сделать шаг вперед, быть эффективным, забивать голы", – рассказал француз в интервью Téléfoot.

Напомним, что Усман Дембеле перешел в ПСЖ из Барселоны. Он сыграл в трех матчах за парижан, но результативными действиями не отличился.

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