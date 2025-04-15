"Изменение моего уровня обусловлено позицией, которую занимаю на поле. Играю ближе к воротам. Мои товарищи по команде помогают мне. Окружен своими товарищами по команде, и именно поэтому моя статистика улучшилась.

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Лидер? Не знаю, лидер ли я. Считаю, что один из важных игроков в раздевалке. Я все тот же, что и всегда, стараюсь подбадривать своих товарищей по команде, быть примером для других.

"Золотой мяч"? Больше всего меня мотивируют коллективные титулы. Это то, что мотивировало меня в футболе с самого детства. Победа в Лиге чемпионов с ПСЖ, моя первая, была бы исключительным событием. Мы движемся к этому шаг за шагом, прежде чем думать о других матчах.

Я играл за хорошие команды, но также хотел бы напомнить вам о Ренне. Не знаю, или сейчас нахожусь в лучшем клубе, поскольку выступал за Барселону, но ПСЖ нравится мне больше всего.

Во время игры за "кулес" у меня было много физических проблем. Здесь, в Париже, мне помогали много людей. Многое изменил, чтобы предотвратить травмы. Также и в личной жизни. Я стараюсь получать удовольствие", – сказал французский нападающий на пресс-конференции.

Напомним, в текущем сезоне Усман Дембеле сыграл в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. В его активе 32 гола и 10 результативных передач. Это личный рекорд с точки зрения результативности француза за всю его карьеру.

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