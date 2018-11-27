Дембеле не собирается покидать Барселону

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"Лише перемоги мені мало". Паулу Фонсека – про бразильців, філософію "хорошого футболу" і позиції, які підсилить Шахтар
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"Росія – наш ворог, багатий агресивними ідіотами". Маркевич і Ко – про атаку в Азовському морі і воєнний станОвертайм — 17:33 751
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Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе – клуб не отпустит украинца из-за травмы МендиАнглия — 16:35 220
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Динамо отправилось на матч Лиги Европы против Астаны – 4 игрока вне спискаЛига Европы — 14:38 725
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Динамо нацелилось на голкипера Зари, – СМИУкраина — 14:15 823
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