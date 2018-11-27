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Дембеле не собирается покидать Барселону

17:17 51 Читати українською
Дембеле не собирается покидать Барселону
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Усман Дембеле намерен остаться в каталонском клубе.

Барселона опровергла информацию, что молодой форвард обращался к руководству клуба с просьбой отпустить его, сообщает издание El Mundo Deportivo.

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Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний француз попросил боссов "блаугранас" о трансфере. Сообщалось, что каталонцы могут включить игрока в соглашение по Неймару.

В текущем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 12 матчей, в которых отметился 5-ю голами и одним ассистом.

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