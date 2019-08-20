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Дембеле не явился вовремя на обследование после травмы – Барселона в ярости

12:13 140 Читати українською
Дембеле не явился вовремя на обследование после травмы – Барселона в ярости
Усман Дембеле / Барселона

Нападающий Барселоны Усман Дембеле в очередной раз проявил свою безответственность.

В пятницу в матче чемпионата Испании против Атлетика нападающий Барселоны Усман Дембеле получил травму. Клубные медики договорились с футболистом об обследовании на утро субботы.

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На следующий день Дембеле не явился на клубной базе для прохождения медосмотра, а прибыл аж в понедельник, сообщает Marca.

Медицинский штаб, руководство и даже игроки Барселоны были в ярости из-за такой безответственности нападающего.

Заметим, что в прошлом году у Дембеле уже были проблемы с режимом – из-за них Барселона серьезно рассматривала возможность трансфера вингера. Однажды француз проспал и не приехал на тренировку каталонцев.

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Напомним, обследование показало, что у Дембеле порвано подколенное сухожилие. Нападающий выбыл из строя на 5 недель.

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Испания Барселона Барселона Тяжелая травма Усман Дембеле Усман Дембеле
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