Француз на своей странице в Instagram опубликовал сториз с эмблемой "блаугранас".

Ферран Торрес прилетел в Барселону для оформления трансфера – только скрытая проблема может сорвать переход

За последние недели Барселона вела тяжелые переговоры о продлении контракта 24-летнего чемпиона мира. Дембеле сватали в английские клубы, однако, похоже, что он продолжит выступления на Камп Ноу. Ожидается, что он подпишет новое соглашение сроком на 3 года. Зарплата нападающего за сезон составит 7,5 млн евро +2,5 млн бонусами.

Добавим, что в текущем сезоне Дембеле провел 8 матчей и отличился 2 ассистами. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

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