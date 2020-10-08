Несмотря на имеющиеся четыре дня выходных во время матчей сборных, Дембеле тренировался на базе Барселоны, чтобы улучшить свою форму, сообщает Sport.es.

Барселона раздражена отказом Дембеле покидать клуб – Куман унижает француза воспитанником

Трудолюбие француза объясняется его желанием получить больше игрового времени под руководством Рональда Кумана. Усман вроде убежден, что его единственный шанс на успех в Барселоне – это профессионализм и концентрация.

Ранее сообщалось, что Дембеле опоздал на тренировку команды, несмотря на то, что Куман просит игроков приезжать на базу за час до начала занятия. Интересно, что к Дембеле присоединился новичок "блаугранас" Сержиньо Дест.

К слову, из-за своей травматичности в прошлом сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.

Трансферный дедлайн: топ-сделки МЮ и Арсенала, три новичка Баварии, провал Барселоны – как это было