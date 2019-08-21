"Дембеле на 1000 процентов останется в Барселоне", – агент француза

Агент вингера каталонцев Мусса Сиссоко рассказал о дальнейших планах своего звездного клиента.

"Усман не думал ни минуты об уходе из Барселоны. Ему очень комфортно в клубе, несмотря на интерес крупных европейских команд, он хочет добиться успеха в долгосрочной перспективе.

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К сожалению, травма временно остановила Усмана в желании провести хороший сезон, но это не влияет на его стремление к успеху. Убежден, что он вернется в строй в кратчайшие сроки, чтобы ответить на критику, которая наносит ущерб его имиджу.

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Уверен на 1000 процентов, что он останется в Барсе и будет уважать цвета клуба", – приводит слова Сиссоко Marca.