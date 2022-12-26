Барселона до сих пор не может быть спокойной по поводу сохранения вингера Усмана Дембеле.

Француз еще не согласился на новый контракт с "блаугранас" и подождет другие варианты, сообщает Mundo Deportivo.

Ньюкасл готов помочь Барселоне избавиться от Умтити – каталонцам предложили хорошую компенсацию

Ряд СМИ заверили, что Дембеле удовлетворен последним предложением Барсы и готов подписывать 5-летнее соглашение. Впрочем, в ситуацию вмешались 3 клуба АПЛ – МЮ, Ливерпуль и Ньюкасл. Особенно соблазняют "сороки", которые могут предложить чемпиону мира 15 млн евро годовой зарплаты и еще 15 млн подписного бонуса. Барселона и близко не способна дать такие деньги, поэтому рискует летом потерять вингера бесплатно.

Добавим, что в текущем сезоне Дембеле провел 8 матчей и отличился 2 ассистами. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом