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Дембеле может перейти в ПСЖ этим летом

18:45 40 Читати українською
Дембеле может перейти в ПСЖ этим летом
Усман Дембеле / ФК Барселона

ПСЖ заинтересовался в услугах вингера Барселоны Усмана Дембеле.

ПСЖ хочет приобрести форварда Барселоны Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

Месси стал капитаном Барселоны

Француза уже пытались приобрести Манчестер Юнайтед и Арсенал, но "блаугранас" отказали обоим представителям АПЛ.

Дембеле перешел в Барселону из Боруссии Д прошлым летом, но в течение долгой части сезона находился вне игры из-за серьезной травмы.

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