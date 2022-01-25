Нападающий Барселоны Усман Дембеле решил не полагаться исключительно на работу своего агента.

Мусса Сиссоко, представляющий интересы француза, накануне прибыл в столицу Каталонии. Агент должен провести встречу с руководством клуба, которая может стать последней. Барса хочет либо подписать новый контракт, либо продать Усмана до конца января.

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Несмотря на твердость Сиссоко, сам Дембеле хотел бы лично встретиться с Жоаном Лапортой, утверждает Sport.es. По информации источника, таким образом футболист рассчитывает снизить давление. В то же время француз таки не хочет подписывать новое соглашение (по крайней мере на условиях Барсы) и покидать клуб зимой.

Дембеле разочарован травлей в прессе и хотел бы уладить конфликт, чтобы мирно сосуществовать с клубом, которому принадлежит его контракт на ближайшие полгода.

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