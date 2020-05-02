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Дембеле готов перейти в Манчестер Юнайтед, – MEN

13:22 14 Читати українською
Дембеле готов перейти в Манчестер Юнайтед, – MEN
Мусса Дембеле (слева) / AFP

Нападающий французского Лиона Мусса Дембеле в ближайшее трансферное окно может усилить атакующую линию английского Манчестер Юнайтед.

23-летний форвард намерен сменить клубную прописку летом, утверждает Manchester Evening News.

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"Красные дьяволы" выбрали Дембеле основным кандидатом на подписание в линию атаки. Сам форвард не против перебраться на Олд Траффорд. Вследствие досрочного завершения чемпионата Франции Лион остался без еврокубков на следующий сезон, поэтому один из лидеров "ткачей" намерен осуществить исходящий трансфер.

В нынешнем сезоне Мусса Дембеле провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча. Ранее интерес к нему проявляли английские клубы – Арсенал и Челси.

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